Agressor de Victor Meyniel vira réu após Justiça receber denúncia do MP

A magistrada também marcou uma audiência para possibilitar a oferta do benefício de transação penal a Gilmar José Agostini, o porteiro do prédio, autuado por omissão de socorro. No caso da transação penal, há um acordo entre o réu e o MP. O acusado cumpre a pena imediatamente, sem ser condenado. O processo é arquivado e o acusado segue sendo réu primário. A audiência está marcada para o dia 7 de novembro.

Em nota a Splash, a defesa de Yuri questionou a manutenção da prisão preventiva. Veja a íntegra abaixo:

[Era esperado] a denúncia ser aceita, pois esta fase é regida pelo princípio in dubio pro societate. Agora que a Acusação foi formalizada será marcada audiência onde finalmente o Yuri de Moura poderá ter seu direito constitucional de falar e se defender das acusações que - sem nenhuma dúvida - será provada a inexistência de injúria por preconceito (homofobia) e de "atribuição de falsa identidade", bem como será ratificado que apesar das imagens a lesão foi leve.

No entanto, o que não esperava a defesa era a absurda manutenção da prisão preventiva de uma pessoa primária, de bons antecedentes, estudante de medicina, com residência fixa, trabalho lícito, tendo compromissos concretos com a faculdade em razão do FIES, com núcleo familiar sólido e vida totalmente distante do dia a dia do Victor Meyniel, permanecer preso preventivamente num caso em que, mesmo que fosse condenado, jamais ficaria preso, conforme sacramenta a Lei no art. 33, §2º, "c)", do Código de Processo Penal.

O que aconteceu?

O ator Victor Meyniel, 26, foi espancado na área comum de um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (3). A defesa fala em crime de homofobia.