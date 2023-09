Tragédia em Terra e Paixão: Nice é encontrada morta e quatro são suspeitos

Os principais suspeitos serão Irene, Berenice, Gregório (Felipe Rocha) e Tadeu (Claudio Gabriel). Apesar dos três primeiros serem óbvios por conta do passado complicado com Nice, o quarto acabará entrando no radar após dar início a um romance tórrido com a vítima pouco antes de sua morte.

Após meses assediando Anely, Tadeu achará que finalmente terá uma noite de amor com sua Rainha Delícia. O problema é que a irmã de Lucinda (Débora Falabella) combinará com Nice para que ela assuma o seu lugar no encontro. Desta forma, Tadeu transará com a dona do bar pensando ser Anely.

Tadeu, no entanto, se encantará por Nice e começará a assediá-la. Como a falsa beata estará sendo chantageada por Gregório, ela exigirá uma enorme quantia em dinheiro para não revelar a ninguém sobre o caso.

Todos os quatro suspeitos vão reagir com apreensão quando a notícia da morte de Nice se espalhar pela cidade. Cada entrará na mira de outros personagens por motivos diversos, e caberá a Marino (Leandro Lima) descobrir o verdadeiro autor do crime.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.