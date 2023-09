Tiago Leifert defende Neymar e diz que posição política 'não importa'

Tiago Leifert, 43, saiu em defesa de Neymar, 31, e afirmou que as posições políticas do jogador não devem ser levadas em consideração pelo técnico da seleção brasileira durante as convocações.

O apresentador abordou o assunto no podcast Flow. Para Leifert, é um "absurdo" alguém falar que o atacante deve ficar fora da seleção por questões político-ideológicas, ou porque ele infringiu normas ambientais em sua mansão localizada em Mangaratiba (RJ).

"Você não gosta que ele votou em fulano e desviou o rio, tudo bem, o que isso tem a ver com a performance atlética? Não enche o meu saco. O Neymar tem que fazer gol quando está jogando, então ele tem que ser convocado. Você pode odiar ele no Instagram, mas ele tem que ser convocado, são coisas completamente distintas", declarou.