Rico Tavares, maquiador dos famosos, morre no Rio de Janeiro

Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, morreu na madrugada desta sexta (15), aos 46 anos, após uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada a Splash pelo Hospital Estadual Alberto Torres, onde o maquiador estava internado.

Após ser declarado desaparecido no final de agosto, Rico foi encontrado em estado grave no hospital, em São Gonçalo, zona metropolitana do Rio. Ele havia sido atropelado no bairro de Vista Alegre, na mesma cidade. Ele era próximo de celebridades, como Lúcio Mauro Filho e Regina Casé, que lamentaram a morte do amigo.

Segundo o hospital, Rico teve uma primeira parada cardiorrespiratória na tarde de ontem, que os médicos conseguiram reverter. No entanto, ele não resistiu a uma segunda, às 2h, e morreu por falência múltipla de órgãos. O maquiador estava em coma e respirando com ajuda de aparelhos.