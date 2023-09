Renato Aragão perdeu a marca Didi? Não é bem assim

Afinal, Renato Aragão, 88, perdeu o direito de usar a marca Didi? Não necessariamente.

Conforme o site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão que cuida dos registros de marcas no Brasil, o uso de "Didi" não está registrado em nome do humorista, e sim pela empresa chinesa Beijing Didi Infinity, conforme noticiado pelo jornalista Ricardo Feltrin. No entanto, não consta nos registros do órgão que a marca tenha sido perdida por Renato Aragão.

De acordo com o banco de dados do INPI, a Renato Aragão Produções Artísticas Ltda., empresa aberta em 1978, nunca requisitou o registro da marca "Didi", puramente simples. Outros termos, como "Trapalhões", "Os Trapalhões" e "O Mundo Mágico do Didi" (entre dezenas de outros) já foram registrados e estão atualmente arquivados ou extintos.