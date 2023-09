'Acabei de me curar de um câncer': Preta Gil emociona com vídeo de desabafo

Eu acabei de me curar de um câncer!!! ?? pic.twitter.com/6PBqLeHc3F -- Preta Gil (@PretaGil) September 15, 2023

Preta Gil recebeu alta no último dia 10 de setembro, do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista realizou uma cirurgia para retirada de um tumor no reto e estava internada há 28 dias.

"A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação. Dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor", escreveu a cantora, no Instagram.

O que aconteceu:

Preta foi diagnosticada um câncer no intestino, no início do ano. A quimioterapia foi a primeira fase do tratamento. Ela optou por ficar internada ao invés de fazer a quimio em casa: "Muita gente pode ir com uma bombinha para casa, uma bombinha de infusão de um medicamento, mas eu prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, da tontura, me sinto mais segura. Fico lá três dias, volto para casa e fico 12, e volto para o hospital", explicou aos seguidores no Instagram.