Namorado de Maiara se irrita com Fernando Zor: 'Vira homem'

A página Renato Sertanejeiro do Instagram republicou um vídeo que havia sido compartilhado por Rodrigo do GHeR nos Stories. Nas imagens, Fernando Zor aparece vendo vídeos do passado com Maiara. Em determinado momento, Fernando chora revendo momentos em que dois parecem pegar um peixe durante um momento de diversão.

Matheus Gabriel se irritou com a exposição: "Um bando de moleque, bêbados, inconsequentes, incoerentes, tudo em busca de curtidas na internet. Incluindo você, Renato. Fernando, você precisa virar homem e se posicionar como tal, tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança. Ou você quer realmente que eu converse pessoalmente com você?", escreveu.

"Respeitem as pessoas, nem tudo é sobre engajamento (...) Brincadeiras têm limite. Nunca me posicionei, sempre mantive com muita paciência, sempre vejo várias situações ridículas na internet referentes a isso. Mas a partir de agora eu peço que respeitem minha mulher e meu relacionamento. Internet para boçal é terra sem lei. Fernando, aprenda a viver com a perda, seja homem, e para de ser menino na internet."

A publicação foi deletada por Renato Sertanejeiro, que pediu desculpas nos Stories.

Matheus Gabriel é cantor e compositor. Antes de investir na música, era militar, e fez parte do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro.