Motorista expõe trauma e medo de dirigir após acidente com Kayky Brito

Questionado sobre deixar de ser motorista de aplicativo, Diones afirma que avalia a mudança de profissão, mas, primeiro, quer resolver todas as pendências do acidente. "Penso, sim, mas ainda não tive um norte, por enquanto vou continuar no app [aplicativos de transporte], mas estou com receio de dirigir. É um trauma."

Quando passamos por uma situação do ponto de vista negativa, guardamos uma memória ruim. Elementos físicos como: horário, local, temperatura, cheiro, são elementos ambientais memorizados e fixados, e usamos o mecanismo do medo intenso, relacionado ao ambiente, como estratégia de autoproteção. Sérgio Gonçalves Henriques, psiquiatra do INEC (Instituto de Neurocirurgia de São Paulo)

Henriques explica que o sentimento de medo intenso, após um trauma muito grande, serve para nos proteger ou alertar que uma situação perigosa. "As memórias traumáticas voltam pelo impacto vivenciado e até pela sensibilidade do paciente. Por conta do trauma, o motorista perdeu a referência do controle, do conforto e da segurança, acha que pode ser surpreendido a qualquer momento por tudo o que ele já passou."

Embora ainda tenha receio de retomar como motorista de aplicativo, Diones conta que o carro avariado já foi guinchado até a concessionária para realização dos reparos —sem prazo para ficar pronto. O motorista afirma que a 99, aplicativo em que faz corridas, disponibilizou um carro alugado para que ele pudesse retornar ao trabalho.

