Motoboy atacado por Rica Perrone se defende: 'Entregador não é empregado'

Segundo Perrone, o motoboy teria dito para ele "descer e pegar a p**ra da encomenda" após ouvi-lo dizer que não era problema seu que outro rapaz havia tido a moto roubada na região. Assim, o jornalista "jogou" a entrega contra o profissional.

"Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei: 'Vai embora, seu c**** do c****lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?", contou.

Manifestação de Rica

Com a repercussão negativa, o jornalista Rica Perrone recorreu ao Twitter para dizer que não tratou o entregador mal por não querer ir ao seu apartamento e, sim, por afrontá-lo na porta de sua casa.

"Gente, isso é mentira. Eu não sei se acredito em erro ou maldade, seja como for, tá bem claro no video que eu não tô tratando o cara mal por ele subir ou não, mas sim por ele me dizer na porta de casa "Desce pra pegar a po**a da sua comida". Sejam honestos", escreveu ele, que posteriomente tirou o perfil do ar.