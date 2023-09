Rico Tavares: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o acidente

A última notícia que ela teve foi de que Rico havia saído de um sítio em Itaboraí e iria para uma casa nova em Itaipuaçu. Ele teria saído por volta de 12h30 de terça-feira para levar plantas ao imóvel.

Segundo a polícia, o carro de Rico Tavares foi encontrado na tarde do dia 25 de agosto. O veículo estava próximo de onde ele teria sofrido o acidente, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo.

O motorista suspeito de ter atropelado Rico prestou socorro após acidente. Ele também registrou ocorrência na 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde segue a investigação. No entanto, até aquele momento, o maquiador não havia sido identificado.

O que falta esclarecer?

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente e se Rico foi vítima de algum crime antes do atropelamento. As investigações do caso seguem na delegacia de Alcântara.