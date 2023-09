Mãe de Paulo Gustavo defende casamento homoafetivo e detona projeto de lei

Déa Lúcia Amaral, 75, mãe do ator Paulo Gustavo, foi às redes sociais na tarde de hoje para dar sua opinião sobre um projeto de lei que visa barrar o casamento de pessoas do mesmo sexo.

No Instagram, a apresentadora compartilhou registros do casamento do ator, morto aos 42 anos, em 2021, vítima de covid-19, com Thales Bretas, 35, e demonstrou sua indignação com os políticos.

"Dissolução do casamento homoafetivo? Deputados se valem da imunidade parlamentar e comentem crime de homofobia", legendou ela na publicação.