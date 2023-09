Ludmilla lamenta após ter projeto de doação de sangue vetado: 'Perplexa'

Ludmilla, 28, foi às redes sociais para falar sobre a recusa do Hemominas, entidade responsável pelas doações de sangue em MG, em aceitar a campanha de doação de sangue organizada por ela.

O objetivo da cantora era de doar 700 ingressos do Numanice, que vai acontecer no final do mês em Belo Horizonte, aos fãs que doassem sangue.

"Fico perplexa de ver como uma ação social como o 'Numanice tá no sangue' é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento. O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário, investimos em tempo e em energia ao público", iniciou ela.