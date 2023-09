Influencer morre após ficar 80 dias em coma por acidente de carro

Ele morreu na manhã de quinta-feira. A notícia foi confirmada pela mãe dele, nas redes sociais.

"Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus foi que nunca tivesse que passar por uma dor como esta. Quero-vos informar que o meu amor, o meu Tiago, partiu hoje [dia 14], pela manhã. Lutou durante 80 dias. Um grande guerreiro, mas Deus quis assim", escreveu.

Com mais de 161 mil seguidores no Instagram, Tiago era natural de São Brás de Alportel e conquistou espaço na internet com fotos e vídeos de sua rotina em festas e eventos de moda.

Em um post, a conta oficial informou que a família arrecada doações para os gastos com o funeral do influencer.