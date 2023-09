Grazi Massafera diz que foi até fundo do poço por causa de relacionamentos

Massafera também relembrou o discurso proferido para ela por Pedro Bial na final do BBB 5, edição em que foi vice-campeã. Segundo contou, as palavras ditas pelo apresentador foram seu prêmio, pelo fato de ter sido valorizada por alguém que admira.

"Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro. Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento. Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdido. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", falou.

Entre outros, Grazi Massafera viveu relacionamentos públicos com Allan Passos, com quem conviveu no BBB 5 e com o ator Cauã Reymond, pai de sua filha, Sofia. Atualmente, a atriz namora com o modelo Marlon Teixeira.