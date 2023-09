Diretor desmente Dudu e recorre a Sônia Abrão para 'provar' que está vivo

Em conversa com o A Tarde É Sua, Goiabinha contou que estava se recuperando de uma cirurgia quando soube da fake news envolvendo seu nome. "Fiz uma operação do reto agora no dia 4. Graças a Deus, foi muito bem a operação. Estou em recuperação aqui, vou ficar até o dia 28 aqui na cidade [Barretos]."

"O que me assustou hoje de manhã foi que me ligaram e me mandaram um link [noticiando] que aquele apresentador, que usava um saco na cabeça [no programa Fofocalizando, do SBT], falou que eu morri!", protestou o ex-diretor do SBT.

Goiabinha contou que a falsa notícia assustou seus familiares e pediu ajuda a Sônia Abrão para esclarecer que segue vivo. "A minha família, que não está tendo contato comigo [por causa da internação] e foi ver um negócio desses, ficou todo mundo em pânico. Então, Sônia, meu bem, queria que você concertasse essa situação, por gentileza."

Em contato com Splash, a emissora Astral TV admitiu a falha. "A Astral TV lamenta a informação equivocada, transmitida pelo apresentador Dudu Camargo durante o programa Alerta News, em relação ao diretor de TV, conhecido carinhosamente como Goiabinha. Pedimos desculpas à família e a este profissional, pelo qual nutrimos profunda admiração."