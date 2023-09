Esposa de ator pornô revela como o trabalho dele afeta sua vida sexual

"Achei que estar em um relacionamento e sexo fosse amor, mas aprendi que sexo é uma troca física entre duas pessoas", explicou Katy.

Mas eles ainda precisam lidar com a crítica de amigos e familiares sobre o casamento aberto, sugerindo que Robbie deveria parar de fazer sexo com outras pessoas.

"Eu me casei com Robbie por quem ele é. No momento em que o conheci, eu sabia que ele era algo diferente e nós nos conectamos desde o início", explicou.

Atualmente, Katy divulga para os seguidores nas redes sociais mensagens para encorajar as mulheres a não ficarem presas nos relacionamentos que a sociedade espera.

Ela garante que sua rotina não é um eterno filme pornô na vida real. Ela disse que a presença dele em suas fotos nas redes sociais levou a vários equívocos, incluindo que o estilo de vida deles envolve sexo e festas de swing 24 horas por dia, 7 dias por semana.

"Mas esse não é o caso. É principalmente trabalho, amigos, praia e passar tempo juntos", concluiu.