Bill Cosby e mais: famosos que foram presos onde está Danilo Cavalcante

Bill Cosby

Bill Cosby, condenado por ter abusado sexualmente uma adolescente Imagem: Reprodução/Instagram

O comediante ficou 3 anos no presídio, entre 2018 e 2021, quando sua condenação por abuso sexual foi anulada.

Cosby foi considerado culpado em julgamento de 2018 sobre o caso em que foi acusado de drogar e abusar sexualmente de Andrea Constand, uma ex-administradora da Universidade Tample, em sua residência na cidade de Filadélfia, em 2004.

A anulação da sua condenação ocorreu em junho de 2021, após juízes da Suprema Corte do Estado da Pensilvânia considerarem que ele teve seus direitos violados no processo, já que a decisão de um ex-procurador distrital do Condado de Montgomery de não processar Cosby ainda em 2005 em troca de seu depoimento em um caso civil foi usada contra ele no julgamento de 2018.

Cool C

O rapper, cujo nome real é Christopher Douglass Roney, segue no presídio, após ter sido preso pelo assassinato de uma policial durante um assalto a banco. Inicialmente, Cool C foi condenado à pena de morte, mas a sentença de execução foi suspensa várias vezes. Na prisão, Cool C se converteu ao islamismo.