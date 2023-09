'Chorei 3 vezes agora': Dr. Pet expõe drama com doença de Estopinha

Bastante emocionado, Alexandre conta que os últimos dias têm sido intensos, com constantes idas a clínicas, em São Paulo. A mais recente visita o obrigou a deixar a cachorra internada na noite desta quinta (14). Para ele, o processo de luto já começou e, caso o quadro de saúde de Estopinha piore, ele a "deixará ir", priorizando o conforto dela.

Talvez a morte seja o maior motivador da vida. A morte mostra que a vida dever ser curtida, vivida e sentida. Se não houvesse a morte, a gente não viveria tão bem. Mas meu processo de luto tem sido muito duro. Isso significa que a vida foi muito boa ao lado dela.

Alexandre Rossi

Estopinha é uma vira-lata de 14 anos Imagem: Fernando Moraes/UOL

Especialista em comportamento animal e apresentador de um quadro sobre animais de estimação no programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo), Rossi não esconde a emoção ao conversar com a reportagem. Por diversas vezes, as lágrimas falaram mais alto e mostraram os sentimentos de um momento tão difícil para ele (o que levou esta repórter que escreve também a se emocionar).

Chorei três vezes agora com você. Vou desligar e talvez chorar mais. Mas é bom, eu me sinto melhor. É como se eu tirasse um peso.

Alexandre Rossi

Nas redes sociais, Rossi sempre informa os fãs sobre o tratamento de saúde e, a Splash, explica sentir uma espécie de obrigação com o público. A intenção é retribuir todo o carinho que recebe, além de aceitar uma 'ajuda externa'. "Quando você está tentando salvar alguém, esquece de tudo. Mas as pessoas se preocupam com você e te lembram de coisas básicas, como tomar água."