Atriz afirma que vai adotar castidade no próximo namoro

Leticia Almeida, conhecida por se envolver em uma polêmica com a família Poncio, pretende adotar a castidade no próximo namoro. No Instagram, a atriz deu mais detalhes sobre seu plano.

Nesta quinta-feira (14), a artista foi questionada sobre o que achava do "namoro casto" — que prevê a abstinência de sexo e prazeres na relação — em uma caixinha de perguntas.

"Acho que a gente não tem que ser a favor ou contra de nada que está na Bíblia. Está na Bíblia e ponto final. É a palavra de Deus. Quem me dera entender isso aos 10 anos de idade. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender como mãe, que Deus sabe a família que é melhor para nós. E se ele colocou tão claramente as coisas escritas para seguirmos, por que tenho que ir contra?", começou.