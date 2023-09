Atriz acusada de golpe contra a mãe participou de filme de Miguel Falabella

Sabine se apresentava como modelo, atriz e dubladora o Instagram quando foi presa. Em 2015, ela atuou em "Amor de Pet - Sabine e Seus Adoráveis Bichinhos Adotados".

"Sabine resgata animais das ruas, abandonados e maltratados, e inicia sua bela e emocionante jornada de recuperação desses bichinhos, à base de cuidados especiais, comidinhas, e muito carinho", dizia a descrição da série no Prime Video, que não está mais disponível.

No cinema, um dos poucos trabalhos de Sabine foi uma pequena participação em "Polaroides Urbanas" (2008), filme escrito e dirigido por Miguel Falabella. O nome da atriz aparece nos créditos do longa.

Sabine dizia ser parte do casting da agência The One, do Rio de Janeiro. Em contato com Splash no ano passado, a empresa afirmou que recebeu o material da modelo após a indicação de um fotógrafo, mas nunca trabalhou com a profissional.

Além da carreira artística, Sabine Coll Boghici também fundou um centro de reabilitação animal. Ela comentou sobre o ativismo em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, em 2019.

A atriz era filha do imigrante romeno Jean Boghici, famoso colecionador e negociador de obras de arte no Rio de Janeiro. Ele morreu em decorrência de uma embolia pulmonar em 2015, segundo o jornal O Globo.