Anitta lança clipe com grupo de K-Pop que tem filho de brasileiro no time

Hueningkai é filho de pai brasileiro. O jovem de 21 anos nasceu em Honolulu, no Havaí, mas é filho de uma coreana com um homem nascido no Brasil.

O membro do TXT sabe falar português por influência paterna. O pai do jovem astro do K-Pop se chama Nabil David Huening. Ele vem de uma família alemã, mas nasceu no Maranhão, de acordo com informações da revista Rolling Stone.

Hueningkai e seu pai brasileiro Imagem: Reprodução/Internet

Além de Anitta, o grupo já fez outro feat de sucesso com os Jonas Brothers. A música "Do It Like That" teve o mesmo produtor de hits da cantora Beyoncé.

Veja o clipe de Anitta com o TXT: