Almodóvar comenta sobre sexo em filme de faroeste gay com Pedro Pascal

Só com 18 anos Almodóvar se interessou pelo gênero. "Lá pelos 18 anos, passei a ir todo dia à cinemateca. O western foi uma revelação. Assisti a todos os clássicos, vi todos os filmes disponíveis de diretores como Howard Hawks, John Ford, Robert Aldrich e Samuel Fuller. Eu me tornei um fanático por esse tipo de história", explicou.

Sobre as referências para o novo filme, ele diz que revisitou clássicos dos anos 50. "O western surgiu ainda na época do cinema mudo, no início do século XX, como uma representação épica da conquista do Oeste, a partir da Guerra de Secessão. As fotos daquele período mostram paisagens poeirentas, roupas feias. Mas eu queria fazer um filme inspirado no próprio cinema, e não na realidade. Então criamos uma versão estilizada daquele visual. Revisitamos clássicos dos anos 1950 e trocamos fotos e ideias. Vários figurinos foram inspirados em filmes de Anthony Mann, como "E o Sangue Semeou a Terra" (1952), e John Sturges, como "Sem Lei e Sem Alma" (1957)", afirmou.

Pedro fala a respeito da escolha de deixar as coisas sexuais mais na esfera da sugestão e menos explícitas: "Foi uma questão de estilo. Fiz vários filmes com cenas eróticas no início da carreira. No caso de "Estranha forma de vida", mais do que mostrá-los fazendo sexo, queria vê-los falando sobre isso, e o que significava para eles o que aconteceu na noite anterior. Eles estão falando de desejo. As palavras que eles trocam é que são nuas, porque estão falando de uma relação que tiveram décadas atrás, que é algo mais difícil do que o contato físico."

Sobre fazer filmes mais curtos nos últimos tempos, ele diz ter mais liberdade. "Os filmes em formatos mais curtos me deixaram mais livre, mais confortável com a ideia de um longa-metragem. Eu me sinto mais seguro", finaliza.

"Estranha Forma de Vida" estreou na quinta (13) nos cinemas brasileiros. Veja o trailer: