Adriane Galisteu expõe castigo de diretor por recusa de ficar nua em novela

Galisteu contou que havia sido contratada para participar de nove capítulos, e no nono episódio sua personagem morria após ser abusada sexualmente. Entretanto, devido o sucesso com o público, fizeram uma proposta para estender o contrato, e ela aceitou.

"Eu fui contratada para esta novela para fazer nove capítulos, e até onde eu fui contratada eu fui super bem, só recebi elogios. Decidiram me contratar até o final da novela, a pessoa cresceu o olho, falou 'vou assinar, fui bem, está todo mundo gostando'. Meu amor, a hora que eu 'canetei', a casa foi demolindo num grau, aí o diretor foi pirando, a novela não terminava, ele queria me deixar pelada, eu falei 'não vou tirar a roupa'", continuou.

Na época, Adriane já havia posado para a Playboy e o diretor quis usar isso como justificativa para as cenas de nudez, mas ela recusou. "Eu fiz a Playboy, mas era restrita, eu ganhei um dinheiro, não tem sentido eu fazer [nudez] aqui para o Brasil inteiro, numa tela, aí ele falou 'você vai ficar aí...'", explicou.

Para a artista, o fato de sua personagem ter morrido e ressuscitado três vezes, e no final ficar parecendo uma "alma penada", foi um "castigo" por ter se recusado a ficar nua. "Eu morri e ressuscitei três vezes. Morri no estupro, ele resolveu ressuscitar, aí eu reclamei tanto que queria sair da novela, que [pensei] ele vai me tirar porque eu estou pedindo tanto para sair, aí fui esfaqueada, ele me ressuscitava de novo. Aí arrancaram minha orelha, morri afogada, eu voltava e ficava rodando essa novela igual alma penada. Virei vampira no final, porque ele pintava minha cara toda de branco, sem orelha, alma penada, eu fui até o final da novela de castigo", completou.