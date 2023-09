Por que 'A Noite das Bruxas' é a adaptação 'diferente' de Agatha Christie?

Filme é diferente das outras adaptações que já foram feitas. "'A Noite das Bruxas' é diferente de tudo o que fizemos com a obra de Agatha Christie, com elementos de terror e suspense. 'Assassinato no Expresso do Oriente' e 'Morte no Nilo' eram adaptações tradicionais da obra. O novo filme pega o livro como inspiração e leva a história para Veneza, o que achei fascinante", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

Convivência com a bisavó na infância: "Tinha de 5 para 6 anos quando ela morreu, então não posso dizer que tive conversas intelectuais com ela, mas tenho memórias dela. Era um jovem garoto, provavelmente irritante. Lembro de minha mãe tentando me fazer ficar quieto e parar de correr na casa da minha bisavó."

Lembranças de sua morte: "Bizarramente, tenho uma visão clara do dia em que ela morreu. Lembro de voltar da escola e ouvir sobre a morte dela no jornal das seis aqui na Inglaterra. Lembro de, mesmo naquela situação, pensar que não era normal para qualquer criança ficar saber da morte de sua bisavó pela televisão."

Interesse renovado nas obras de Agatha Christie no cinema, no teatro e nos games: "Acho que, desde que ela se foi, nunca tivemos tanto interesse quanto agora. Não sei bem o motivo, mas sei que estamos vivendo um momento extraordinário de muito interesse sobre sua obra. Penso que ela foi um talento extraordinário e gosto de ver uma espécie de respeito renovado sobre seu trabalho. O próprio fato de alguém como Kenneth Branagh querer fazer estes filmes é um testemunho disso. O que me deixa mais orgulhoso é que o trabalho da minha bisavó tem sido tratado mais seriamente do que em qualquer momento da minha vida."

Como era Agatha Christie na intimidade: "Acredito firmemente que existem duas Agatha Christie. Temos a autora, o ícone da qual falamos até hoje, e temos vovó, uma mulher muito privada e tímida. Meu pai dizia que ela era a melhor ouvinte que ele conheceu. Era uma mulher de família e gostava, antes de tudo, de ficar em casa cercada por amigos e familiares."