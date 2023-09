Vocalista do Cavaleiros do Forró já ficou pelada em reality do Multishow

Confirmada em A Fazenda 15, da Record, Kally Fonseca, 30, vocalista da banda Cavaleiros do Forró já ficou pelada ao participar do reality Se Sobreviver, Case, do Multishow.

No programa, a cantora e apresentadora do podcast "Kally a Boca", ao lado do então namorado, Alencar William, precisou se despir de suas roupas e acampar no meio da mata atlântica, com apenas uma caixa de itens básicos para sobrevivência.

E o prêmio? Eles não concorreram a prêmio nenhum. A ideia era apenas descobrir se eles estariam prontos realmente para casar.

Nudez proposital. Ao final do reality, Kally e Alencar se casaram e, para a surpresa de todos, a cantora ficou completamente nua. Confira o momento: