Prisão, abuso: o que ex-Twister que estará na Fazenda já contou em livro

Prisão com irmãos Cravinhos

Em "Inferno Amarelo" (2021), o ex-Twister fala sobre a experiência na cadeia, onde dividiu cela com os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, condenados pelos assassinatos do casal Manfred e Marísia von Richthofen, a mando da filha, Suzane von Richthofen.

Sander ficou preso entre 2003 e 2005. Ele foi flagrado com drogas e condenado por tráfico aos 19 anos. Com o término do grupo Twister, em 2003, o cantor se viciou no uso de entorpecentes.

"Quando eu fui para a cela dele, me disseram: 'Você vai morar com o Daniel Cravinhos, tem que descolar um capacete', e eu nem me liguei na piada. 'Os caras matam dormindo, na paulada', me explicaram. Eu dou risada agora, mas na hora, demorei muito para rir", contou o músico, em uma entrevista a Splash em 2021.

No livro "Inferno Amarelo", Sander relata que Daniel Cravinho, por trabalhar com aeromodelismo, tinha habilidade com trabalhos manuais e fez três piercings para ele, usando madeira-balsa. "Daniel fez os alargadores para as minhas orelhas, um de 20 milímetros e outro de dez, e um espeto para o meu septo nasal. Ficou muito bom! Eu até falei que ele deveria vender", relata o livro.