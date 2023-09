Tonzão Chagas, do 'Desenrola Bate Joga de Ladinho', está em A Fazenda 15

Dono do Hit "Desenrola Bate Joga de Ladinho", Tonzão Chagas foi confirmado como participante de A Fazenda 15 (Record). Cantor do grupo Os Hawaianos, foi o último a ser anunciado pelo emissora.

Recado do peão: "Vocês já viram que a minha vida está sempre mudando, eu sou um cara muito autêntico, muito verdadeiro e aquilo que me dá vontade eu sigo mesmo e faço, não tenho medo de nada, nasci para os desafios. Estou aqui para falar de um desafio, que eu recebi, que é a maior oportunidade da minha vida, o programa A Fazenda, edição 15. Expectativa está a mil, coração acelerado, vai ser o programa. Já que eu ganhei essa oportunidade, eu vou entregar tudo, vou dar o meu melhor, vou aproveitar todos os momentos. Vou realizar mais um sonho."

Trajetória na música

"Esse pretinho aqui é funkeiro e cria da Cidade de Deus, a maior favela do mundo. E a minha história no funk começou com o grupo Os Hawaianos. Depois, fui para a carreira gospel. Depois, voltei para Os Hawaianos, onde emplaquei 'Desenrola Bate Joga de Ladinho'", destacou no anúncio.

A Fazenda 15

No Instagram, o cantor destacou sua participação no reality em um post e convidou os fãs a conhecerem sua história.