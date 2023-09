Polêmica nas quadras e ex-candidata: a vida da atleta Márcia Fu

Márcia Fu, 54, é uma das participantes confirmadas em A Fazenda 15 (RecordTV).

A nova peoa é ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica e já foi indicada dez vezes a melhor do mundo.

Disputou três jogos olímpicos, em Seul (1988), Barcelona (1992) e Atlanta (1996), quando conquistou medalha de bronze. Após a vitória, deixou a seleção brasileira.

Superou o câncer. Márcia deixou o vôlei em 2002 após ser diagnosticada com um câncer na bexiga.

Descobri logo depois da morte da minha mãe. Nunca havia sentido dor. Fiz uma série de exames e descobri uma mancha na região. Para minha sorte, descobri bem no início. Fiz uma operação, não precisei fazer quimioterapia, nem nenhum outro tratamento. Graças a Deus superei rápido.

Marcia Fu

Polêmica nas quadras. Após a derrota brasileira na semifinal das Olimpíadas de Atlanta, Fu protagonizou uma confusão com a cubana Mireya Luis, com direito a empurrões e xingamentos. As jogadoras se reencontraram no programa Boa Noite Fox especial Jogos Olímpicos, em 2016.

"Já fiquei sabendo que Mireya está aqui. Uma cubana que eu 'dei nela' para deixar de ser boba. Ela me deu uma bolada em Atlanta, no final do jogo, e eu parti para cima dela. Eu não perdoei Mireya", brincou Márcia. "Mireya é uma excelente jogadora, uma pessoa que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar e de bater (risos). Na época que joguei, ela me inspirou demais. Valeu a briga, valeu a pena."

Foi candidata a deputada. Em 2002, a peoa tentou o cargo pelo Estado de Minas Gerais, mas não foi eleita.