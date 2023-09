Mulher de Kayky Brito comemora melhora do ator: 'Um dia de cada vez'

Tamara Dalcanale, mulher do ator Kayky Brito, comemorou a melhora no quadro de saúde do marido, na quarta-feira (13), por meio de publicação nas redes sociais. De acordo com o último boletim médico, o artista respira sem ventilação mecânica e está sem sedação.

"Venho hoje aqui para agradecer a vida. Agradecer a sua força, agradecer por mais uma vitória. Mais um importante passo foi dado. Dia de agradecer todas as orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez. Passo a passo. Com cautela e muita fé", escreveu Tamara, no Instagram.

Segundo o Hospital Copa D'Or, Kayky "apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos".