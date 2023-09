Quebra de sigilo, exposed por influencer: as polêmicas de Luva de Pedreiro

Cristiano Ronaldo Jr.

Luva anunciou recentemente que será pai em breve. Sua namorada, Távila Gomes, 27, está grávida de seis meses de um menino. Segundo o influenciador, a criança vai se chamar "Cristiano Ronaldo Jr.", em homenagem ao atleta português.

O influencer "queimou" o chá revelação do sexo do bebê ao revelar antes o nome. "Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Pronto, falei. Não era para eu falar agora, mas vou falar. Me deixa eu em paz, deixa eu viver minha vida, tô feliz. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí, e é isso que importa", disse ele em vídeo.

Beca Barreto

Pouco antes do anúncio de paternidade, Luva foi "exposto" pela também influenciadora Beca Barreto, 21. Ela afirmou que se afastou do influencer após surgir uma fake news de um vídeo intimo dos dois. Na época, Beca desmentiu o boato, mas disse que, ao pedir para que Luva fizesse o mesmo, teria sido ignorada por ele.

Rompimento com Allan Jesus

Em julho do ano passado, Luva expôs o rompimento com o ex-empresário, Allan Jesus. O influenciador disse que era "tratado como um prisioneiro" pelo ex-empresário, que, segundo Luva, não repassava o dinheiro a ele.