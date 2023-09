Não é a primeira vez: Luísa Sonza já ficou nua em outros clipes

Luísa Sonza, 25, abusa da sensualidade em seus clipes e shows e surpreendeu ao aparecer nua no vídeo de "Penhasco 2", em parceria com Demi Lovato. No entanto, essa não é a primeira vez que a cantora tira a roupa em uma de suas produções.

Luísa apareceu nua pela primeira vez em 2018, no clipe da faixa "Nunca Foi Sorte". Nele, a cantora aparece coberta apenas com uma tinta azul em algumas cenas.