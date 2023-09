Lily Nobre deixou carreira de atleta para focar na música e superou abuso

Lily Nobre, 21, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, foi confirmada no elenco de A Fazenda 15 (Record). Cantora de trap, ela já competiu como lutadora de jiu-jitsu e levantadora de peso, antes de largar o atletismo para investir na música.

Aos 10 anos, Lily, nascida Olívia, começou a treinar jiu-jitsu e, segundo ela, se apaixonou. Aos 13 anos, começou a praticar crossfit e eventualmente passou a trabalhar o levantamento de peso. Antes dos 18 anos, tornou-se campeã mundial de jiu-jitsu e vice-campeã sulamericana em levamento de peso.

Na juventude, resolveu fazer a transição para a área musical. Apesar de o pai ser sambista e ela ter o samba presente na vida desde criança, preferiu seguir as referências do hip-hop com um viés mais dançante.

Lily foi vítima de violência sexual. Em janeiro deste ano, ela registrou queixa por estupro de vulnerável na 42ª Delegaia de Polícia do Rio de Janeiro. "Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível. Estou melhor, estou melhorando", desabafou em seu Instagram.

Na ocasião, ela contou que iniciou tratamento psicológico e resolveu se afastar das redes sociais. "É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Não quero que a minha vida pare por essa situação", disse.

Lily foi vítima de uma agressão coletiva. Nobre teria sido estuprada por mais de uma pessoa enquanto ela se encontrava em uma festa ao lado de amigos. A jovem havia acabado de comemorar o aniversário da mãe, e resolveu acompanhar conhecidos em outra festa, em uma casa na comunidade da Beira Rio, zona oeste do Rio.

Meses depois o ocorrido, ela resolveu retomar a carreira musical. "A música sempre foi minha terapia, em diferentes fases da minha vida. Esse momento que me retirei, eu voltei a ler muito, a escrever e produzir músicas. São coisas que fazia antes, mas tinha deixado um pouco de lado. Está sendo incrível poder mergulhar com toda minha equipe e explorar novos ritmos", disse ao jornal Extra.