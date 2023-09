Kayky poderia ser processado e ter de pagar indenização, dizem advogados

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso do atropelamento do ator Kayky Brito, contou a Splash que aguarda o laudo pericial que determinará a velocidade na qual o carro de aplicativo estava trafegando para encerrar as investigações do acidente na próxima semana.

Splash buscou especialistas para entender como pode ser o desfecho do caso Kayky Brito. O que acontece se laudo apontar velocidade acima do permitido? E se o motorista estava dentro da velocidade permitida, conforme apontam testemunhas e câmeras de segurança?

Se o laudo contrariar os depoimentos e informar que o motorista estava acima da velocidade de 70 km/hm, Diones pode ser autuado por lesão corporal culposa, ou seja, quando não há intenção de matar. A pena estipulada é de seis a dois anos de reclusão, além da suspensão da carteira de motorista, conforme art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).