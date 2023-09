IZA faz topless em praia e recebe elogios: 'Beleza insana'

Após se apresentar no The Town, a cantora IZA, 33, curte dias de descanso em Trancoso, na Bahia. Ela aproveitou o cenário paradisíaco para fazer topless e publicar no Instagram.

A artista carioca, que lançou o disco "Afrodhit" recentemente, apareceu cobrindo os seios apenas com as mãos enquanto posava para a foto no litoral baiano, onde é acompanhada por dois amigos.

O clique rendeu elogios nas redes sociais. "Ter acesso gratuito ao Instagram da Iza é um privilégio da nossa geração", escreveu um fã. "Deve ser incrível acordar todos os dias e ser linda assim", postou outra. "Beleza insana", publicou uma terceira.