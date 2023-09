Geraldo Luís nega vontade de namorar por ser adepto à masturbação

Geraldo Luís prefere estar sozinho e diz fazer uso da masturbação quando precisa aliviar alguma carência. O jornalista e apresentador fez essa afirmação sobre sua vida amorosa, em entrevista à IstoÉ Gente.

Estou solteiro graças a Deus, não quero ninguém. Vale mais uma masturbação bem dada do que um problema. Estou bem assim. As pessoas cobram a gente. Não tenho saco para estar com ninguém, namoro se eu quiser. Gosto de dormir sozinho Geraldo Luís

Ele também comentou que prefere o estilo de vida que leva atualmente. "Depois que você separa, você fica esquisito. Eu fiquei 14 anos casado. A Xuxa [Meneghel] ficou quanto tempo solteira? Ela encontrou o Junno [Andrade], nunca mais vão separar, os dois vão ficar velhos e juntos para o resto da vida".