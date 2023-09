Gabi Prado recebe pedido de casamento no fundo do mar e se emociona

Gabi Prado, 36, foi surpreendida com um pedido de casamento inusitado e compartilhou tudo com os seguidores na noite de quarta (13).

Thiago Gomes, o noivo da influenciadora, fez a proposta debaixo d'água. No vídeo compartilhado no Instagram, o noivo aparece segurando uma plaquinha que dizia "Quer casar comigo?".

Em agradecimento, a ex-peoa fez uma grande declaração de amor para o futuro marido. "O Thiago é daquele tipo de gente que chega e transforma. Thiago é o que soma, o que elogia e que simplesmente te faz viver todos os dias como se fosse o último. Thiago me acha a mulher mais bonita do mundo quando me olho no espelho e não me escolho. Thiago encanta a todos pela sua volta. Thiago me fez/faz acreditar no que é leve e que sonhos existem para serem realizados. O Thiago me escolhe, e eu acordo todos os dias escolhendo viver esse amor.", escreveu.