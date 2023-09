Ex-paquito passa por transformação estética no Fofocalizando

Marcello Faustini, 51, participa do programa Fofocalizando dessa quinta (14) e mostra o resultado de procedimentos estéticos.

O ex-paquito, que foi considerado o mais bonito de sua geração, topou realizar procedimentos estéticos no rosto, pescoço e abdômen. O resultado será mostrado com exclusividade no programa do SBT.

Faustini também relembra a época do Xou da Xuxa em conversa com o repórter Rodrigo Assis. "A Xuxa tem uma energia, uma estrela fantástica. Eu, provavelmente, não estaria no meio artístico, cantando, fazendo show, se não fosse a Xuxa", afirma ele.