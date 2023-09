Deborah Secco: 'Eu fui traída por todas as pessoas que me relacionei'

Eu fui traída por todas as pessoas que eu me relacionei (...). Eu não me lembro mais [detalhes], porque Deus me abençoou com uma memória péssima. Então, se teve [alguma amiga próxima que me traiu], já nem lembro, não guardo mágoa.

Deborah Secco

Maternidade

"Mas a gente dá um jeito. Hoje, eu não vou conseguir botar ela para dormir, mas, amanhã, eu acordo e levo ela para a escola. A gente vai se alternando nessa paternidade, maternidade. Eu e Hugo, de mãos dadas."

Idade

"Sem dúvida alguma, prefiro a Deborah de hoje, colágeno [prefiro] a de 25 anos atrás, mas o que eu ganhei é tão mais importante que o colágeno. É uma liberdade de ser quem você é, de não querer agradar, não querer caber em caixas, dessa não necessidade de aprovação, é um ganho que eu nem sei mensurar. Cada ano que passa, cada dia, eu sou uma pessoa mais feliz, não sei se melhor, mas mais feliz."

Maturidade

"Me deu coragem de ser a mulher que eu sou, talvez eu seja mesmo uma mulher mais livre do que as demais ou o meu olhar para o mundo, seja sem tantas amarras e sem tantas questões, tem coisas que acho muito simples, mas essa sou eu também."