Pet influencer, Estopinha está doente e Dr. Pet fala de luto e esperança

Atualmente, seu quadro é estável, mas o tutor não nega que pensa na probabilidade de "deixá-la ir" caso ela não melhore. Segundo Rossi, a prioridade é o conforto de Estopinha.

Se eu sentir que ela não vai ter uma qualidade de vida ou que a saúde dela está muito deteriorada, e o sofrimento vai ser muito grande e prolongado, eu vou deixar ela ir, não importa o que outras pessoas vão sentir. Eu coloco a qualidade de vida dela em primeiro lugar.

Alexandre Rossi

Ainda nas redes sociais, o especialista em comportamento mantém o pensamento positivo em uma possível melhora da cachorrinha de 14 anos.

"Eu não perdi as esperanças de ela melhorar e ainda curtir a vida. Ela tem 14 anos, é uma idosa, a saúde dela não é perfeita, mas ela também tinha uma qualidade de vida ótima e, se eu recuperá-la, com a ajuda de toda a equipe veterinária e todo o carinho que vocês estão mandando, e conseguir mais um ou dois anos de vida sem sofrimento, ou com sofrimento controlado, que valha a pena, eu vou tratar com os analgésicos, com o que precisar."

1ª pet influencer do Brasil

Estopinha ficou famosa por aparecer com Alexandre Rossi em diversos programas de televisão.