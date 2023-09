Burrice de Caio faz Aline sofrer derrota massacrante em 'Terra e Paixão'

Rodrigo: "Eu fiz o que me pediram. Busquei pelo nome Vinícius Carvana. Mas não encontrei qualquer restrição em relação ao nome ou CPF. Também não está atrelado como réu em nenhum processo."

A resposta positiva de Rodrigo será o bastante para convencer o rapaz de que o negócio será bom para Aline. Apesar de ainda ter restrições, ela aceitará a proposta e irá assinar o contrato às pressas.

Caio: "Acontece que, numa sociedade, tudo é muito bem firmado em contrato. Até onde eu sei, ele não ia poder fazer nada que você não aprovasse, que você não assinasse embaixo. Aline, essa é uma oportunidade que não dá para desperdiçar. Eu acho que você deve, sim, aceitar ser sócia do Vinícius!"

Sem ler as entrelinhas do contrato, Aline cairá na cilada armada por Vinicius e Irene. No texto, estará registrado que parte das terras da moça passarão a pertencer ao novo comprador - no caso, irão direto para as mãos da vilã.

