Brigas públicas com a filha, exposição de Gretchen: quem é Jenny Miranda?

Jenny Miranda, 34, é uma das participantes de A Fazenda 15, da Record. A empresária é filha de coração de Gretchen e mãe de Bia Miranda, duas ex-participantes do reality show.

Polêmicas com a filha

Os desentendimentos com Bia Miranda começaram antes mesmo da jovem ser confinada na última edição do programa.

Após revelar que teve um romance com o jogador Adriano Imperador, Bia enfrentou críticas públicas de sua mãe, que ainda afirmou só saber do programa após o anúncio na TV. Já no programa, Bia fez diversas revelações sobre o seu passado e expôs situações, como o abuso sofrido na infância.

Comportamento de Bia

Nos stories, Jenny Miranda se pronunciou sobre as acusações da filha, como descaso durante a infância e o abuso.

"Mesmo diante de outras situações irreais já ditas por ela na nossa briga e até durante o reality, não sei até onde ela pode ir para se vitimizar. Já brigamos muito por ela ter exatamente em casa esse comportamento que vocês estão acompanhando no programa. Sempre foi assim! Me enfrentando como mãe assim como enfrenta as pessoas lá dentro: sem respeito algum". No programa, Bia ainda disse em uma conversa para Deolane e Pérola."Sabe o que acontece? Eu falei que não ia falar dela porque ela ia querer tirar proveito. Meu pai falou isso, minha avó falou isso... Quando alguém pergunta, eu falo 'não tenho mãe", esclareceu a influenciadora.

Marido bissexual

Hoje, Jenny é casada com o médico Fábio Gontijo, que virou alvo de críticas, após abrir o jogo sobre a sua sexualidade, ao dizer que se relaciona com homens. Então, a companheira saiu em defesa do amado, e pediu para que as pessoas parem de julgar o relacionamento dos dois.

"Antes de tudo, queria dizer que eu nem o Fabio não devemos satisfação da nossa sexualidade a ninguém. Somente a nós mesmos, e eu conheço a vida dele toda, assim como ele a minha, não temos segredos do passado", disse no Instagram.

Desejo antigo

Apesar de ter sido criada por Gretchen durante muitos anos, a cantora não apoiou a empresária durante a treta com Bia Miranda por conta do affair vivido com Imperador.

Inclusive, Gretchen revelou que Jenny desejava estar no lugar da filha no reality show. "A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", começou.

"Deu essa oportunidade pra filha dela. Ela tá muito chateada com isso. Ela tá p* da vida porque não foi ela que foi chamada. Aí ela diz que fui eu que coloquei ela [Bia] na Fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na Fazenda. O pessoal da Record não é assim", disse.