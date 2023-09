Briga com Jojo, processo e suposta traição: as polêmicas de Lucas Souza

Lucas Souza, 21, foi confirmado na lista de participantes de A Fazenda 15 (Record). O ex de Jojo Todynho admitiu que estava ansioso para disputar o reality rural.

Saiba mais sobre o peão a seguir:

Casamento e briga com Jojo Todynho

Lucas Souza e Jojo Todynho se conheceram em Cancún, no México, em agosto de 2021.

Após cinco meses de relacionamento, os dois ficaram noivos. A famosa chegou a rebater comentários apontando que seria "cedo demais" para se casarem.

Em janeiro de 2022, o casal oficializou o casamento.

O ex-casal chegou a ter um término relâmpago que demorou 24 horas em outubro. No mesmo mês, o militar confirmou o segundo término e definiu que não teria mais volta.

Já em dezembro, a cantora foi à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido. Em seguida, ele admitiu que xingou Jojo, mas negou tê-la ameaçado.

Neste ano, Lucas Souza sugeriu que a artista tinha o traído. Ele detalhou a situação em uma entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM.

Processo

Em fevereiro deste ano, o militar confirmou que estava processando Jojo Todynho.

"A Sra. Jordana fez acusações e ameaças contra a minha pessoa, razão pela qual passei a temer pela minha integridade física e emocional", destacou em uma nota nas redes sociais.

Na ação contra a ex, Lucas alegou que ela teria mandado uma "facção criminosa" pegá-lo.

Carreira

Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2021, em Curitiba, segundo o Extra.

O jornal também destacou que ele era estudante de engenharia civil.

A Fazenda 15

Lucas Souza celebrou a participação no reality show. Jojo Todynho, sua ex, ganhou A Fazenda 12.

No anúncio, ressaltou: "Eu estou muito ansioso, querendo abrir a porteira, conhecer a sede e os animais. Mas estou querendo jogar intensamente no jogo, do começo ao fim. Eu espero que as pessoas conheçam o Lucas de verdade."

Em uma publicação no Instagram, ainda pontuou: "Acredito que não há como amadurecer, crescer emocionalmente e superar as dificuldades da vida sem passar por um processo de vivência e autoconhecimento. Também penso que não há como obter qualquer tipo de vitória se você permanecer estático e não se apresentar para as 'batalhas' por medo de julgamentos."