Beyoncé teria passado aniversário em ilha com diária de R$ 120 mil; fotos

Beyoncé, 42, celebrou seu aniversário no dia 4 de setembro em um show da Renaissance Tour especial que teve participação de Diana Ross.

Segundo o TMZ, a comemoração continuou nos dias 5 a 8 de setembro. Fontes do site dizem que a cantora teria tirado folga nesses dias para curtir o aniversário em uma ilha particular.

O TMZ afirma que Beyoncé alugou 11 acomodações no resort The Brando, que fica na Polinésia Francesa. Ela e o marido teriam ficado na "Teremoana Residence", a casa principal do local com quatro quartos.