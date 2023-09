Atriz revela dificuldade financeira ao ser criticada por OnlyFans

Ela revela que prefere salvar sua família do que sua imagem de atriz. "Eu simplesmente não me importo. Não me importo. Prefiro salvar minha família do que salvar minha imagem", confirmou para a Fox News.

A artista conta que seus filhos sabem do conteúdo adulto e até ajudam na produção. "Meus filhos foram aqueles que disseram: 'Faça isso'. Ela [a filha de Drea] também edita as fotos, porque eles querem certas coisas que não conseguimos fazer", explicou.

Por fim, ela dá uma resposta a quem a criticou pela entrada no OnlyFans. "Então, quando as pessoas fazem comentários desagradáveis a resposta é: 'Com certeza, espero que você nunca esteja na porra da posição em que estou, eu cuido de uma família inteira e de muitas outras pessoas que dependem de mim'.", finaliza.