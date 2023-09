Atriz de pegadinhas revela crush em João Guilherme: 'Sonho de toda mulher'

A atriz de pegadinhas Nanda Marques está solteira e conta que João Guilherme é seu homem ideal.

A musa revela que tem crush no filho de Leonardo. "O sonho de toda mulher", diz ela sobre o ator.

Nanda afirma que gosta de homens divertidos e charmosos. Por isso, quando questionada sobre com qual famoso ficaria, ela respondeu: o ator João Guilherme. "Ele é o sonho de toda mulher. Aliás, quase todas, pois cada pessoa tem seu gosto e tem gente que nem liga para beleza. Não à toa já ficou com várias beldades. Acho o João estiloso, divertido, charmoso, com jeito que sabe tratar bem a namorada ou ficante. Gosto de homens assim. Precisa saber conquistar com respeito e educação", comenta.