Após flagra com Antônio, Irene dá surra em Agatha em 'Terra e Paixão'

Irene (Gloria Pires) vai flagrar Antônio (Tony Ramos) com Agatha (Eliane Giardini) no casamento de Ademir (Charles Fricks). Marino (Leandro Lima) mentirá para Lucinda (Débora Falabella), dizendo que não é pai do filho de Graça (Agatha Moreira).

Irene mostrará a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio (Cauã Reymond).

Jonatas (Paulo Lessa) tentará alertar Gentil (Flávio Bauraqui) sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade (Angelo Antônio) assumirá o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir.