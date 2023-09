Após bom início, desencontros de Luna e Miguel tiram fôlego de 'Fuzuê'

O problema é que as idas e vindas dos dois acabaram tirando o fôlego de Fuzuê ainda no início de sua trajetória. A aparição de Olivia (Jessica Córes) e sua falsa gravidez, um artifício narrativo já batido na dramaturgia, fez parte do público torcer o nariz para as escolhas criativas de Reiz.

Embora o autor esteja avançando mais rapidamente com a narrativa, a insistência em dividir o casal protagonista tão cedo já deu ares de cansaço. Se Giovana e Prattes têm carisma de sobra, o drama de Luna e Miguel começou a se estender.

Se a "lua de mel" inicial do namoro durasse mais tempo, ou a rivalidade do rapaz com Jefinho (Micael Borges) pelo coração de Luna fosse melhor explorada, a queda na audiência poderia não ser tão drástica quanto vem sendo.

Apesar de ter bons personagens, Fuzuê tem colecionado falhas e já ligou um sinal de alerta nos corredores da TV Globo. No caso de "Terra e Paixão", o autor Walcyr Carrasco precisou adiantar algumas mudanças e contou com a chegada de Thelma Guedes para oxigenar a narrativa com o intuito de salvar a novela de ser mais um fracasso na faixa das nove.

Ainda é cedo para dizer que Fuzuê não conseguirá se levantar do tombo. Qualidade e bons personagens existem, mas é preciso calibrar o texto para que a debandada do público não se torne ainda maior.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.