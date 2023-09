Anitta revela que já tem 60 músicas prontas para próximo álbum

Anitta declarou que quer fazer parte da história do funk e de como o gênero musical será no futuro. "Já mudou muita coisa no Brasil. Não é mais considerado crime, toca nas rádios, toca nas boates, coisas que não aconteciam no começo. Então, para mim já é uma grande vitória", afirmou.

Ela ainda contou sobre suas duas próximas parcerias internacionais. A primeira é "Where I Want To Be", com Sam Smith, música sobre "um relacionamento divertido e descontraído" e terá um clipe filmado nas ruas do Brasil, durante o Carnaval. A segunda é "A Girl Like Me" com Chlöe Bailey.

Na terça (12), Anitta saiu vitoriosa na categoria "Melhor Clipe Latino" do VMA 2023 com a música "Funk Rave".