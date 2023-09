André Gonçalves é recém-solteiro; como foi a relação de 7 anos com Winits?

André Gonçalves, 47, foi confirmado em "A Fazenda 15" (Record). O ator está solteiro há menos de um mês, após 7 anos de casamento com Danielle Winits, 49.

Como foi o relacionamento do casal:

Dani Winits e André Gonçalves se conheceram durante um reality show culinário no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Eles se casaram com poucos meses de namoro, formalizando união no cartório em 24 de novembro de 2016.

À época, Dani contou que o casamento foi uma surpresa. "Eu não sabia que ia casar, e casei no dia seguinte", contou ao Estrelas na ocasião. A atriz estava vestida de forma simples, com calça jeans, camiseta e chinelos.

Ele tinha acabado de comprar uma moto e falou para irmos dar uma volta. Botei um chinelo, uma calça e uma blusa e fui. Ele já tinha armado tudo. Danielle Winits ao gshow em 2019

Winits ficou ao lado do então e marido e pediu empatia na rede social quando André foi condenado a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por dever R$ 350 mil de pensão para a filha Valentina Benini, da união com a jornalista Cynthia Benini.

O fim da relação foi anunciado em 21 de agosto. O ex-casal disse que decidiu, em comum acordo, "seguir por caminhos distintos", mantendo o respeito que tinham pelo outro.