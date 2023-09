Agatha conquista Jonatas e cria 'exército' de bobos em 'Terra e Paixão'

Após uma armação colocar o nome do filho de Gentil no topo da lista de suspeitos, Antônio decidirá fazer justiça com as próprias mãos. Ele apontará uma arma na direção de Jonatas, mas Agatha entrará na frente do ex-marido e o impedirá de atirar.

A atitude aparentemente nobre fará Jonatas reconsiderar a opinião sobre sua mãe. O rapaz chegou chamar Agatha de golpista quando ficou sabendo que Gentil deu todas as economias para ela, mas até nisso o rapaz colocará panos quentes.

Após o ato, Jonatas irá ao encontro da mãe para pedir desculpas pela maneira como a tratou desde que Agatha voltou para a cidade.

Jonatas: "Eu fiquei com muita raiva e senti uma mágoa muito forte, porque você me abandonou. E você foi presa por matar um homem, então achei mesmo que fosse uma vigarista, uma assassina. Mas essa acusação que eu sofri me fez pensar no tanto que você deve ter sofrido nos últimos anos, se foi mesmo presa injustamente. Agora eu tô sentindo o que é ser injustiçado. Por isso eu vim agradecer o que fez por mim. Eu quero tentar te perdoar."

Agatha: "Que alegria ouvir isso, meu filho. Eu não pedi o dinheiro! Não queria aceitar. Mas eu estou passando necessidade, não tenho nem um lugar pra morar direito. O dinheiro que o Gentil me deu está me salvando da miséria, filho. Mas vamos fazer assim: aquele dinheiro vira um empréstimo. Eu prometo que vou devolver tudo pro seu pai. O mais importante é você me perdoar."

O momento carinhoso entre mãe e filho será seguido de um abraço, e Caio vai presenciar a cena. Comovido com o ator do irmão, ele pedirá a Jonatas que se esforce para chamar Agatha de mãe.